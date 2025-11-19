Tras 20 horas de búsqueda oven de 15 años en el río Paraná

Miércoles, 19 de noviembre de 2025

La provincia de Corrientes vive horas de conmoción tras confirmarse el hallazgo sin vida del adolescente de 15 años que había desaparecido el lunes por la tarde en el río Paraná.



La búsqueda se había iniciado luego de una denuncia que alertó a las autoridades sobre su desaparición mientras se bañaba en la costa.



Según los primeros testimonios, el joven había ingresado al agua junto a otros dos menores alrededor de las 16:30. En ese momento, un pescador de la zona notó que el chico tenía dificultades y pidió ayuda, activando de inmediato el operativo de rescate.



Prefectura Naval Argentina, la Policía de Corrientes y malloneros de la región trabajaron de manera coordinada durante la tarde y la noche, realizando rastrillajes por agua y por tierra. Las tareas se intensificaron este martes con el apoyo de buzos especializados.



Finalmente ayer, un equipo de Prefectura localizó el cuerpo en el kilómetro 1090 del río, sobre el margen izquierdo. El examen médico posterior confirmó que la causa del fallecimiento fue asfixia por inmersión.



El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue judicial para completar los trámites correspondientes y luego será entregado a su familia, que permanece contenida por equipos de asistencia y personal especializado.



