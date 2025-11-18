 
Martes, 18 de Noviembre de 2025 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
Durante una semana cortarán el tránsito en una calle céntrica
Martes, 18 de noviembre de 2025
Desde este viernes y durante siete días estará interrumpido el tránsito por calle Santa Fe entre Quintana y 25 de Mayo por trabajos pluviales. Piden evitar la zona y tomar vías alternativas.

Desde la Municipalidad de Corrientes informaron desde el viernes y por siete días, habrá corte total por calle Santa Fe entre Quintana y 25 de Mayo por trabajos pluviales.

Durante una semana cortarán el tránsito en una calle céntrica
¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

Desde la comuna solicitaron a conductores y peatones evitar circular por la zona, y recomiendan tomar vías alternativas para evitar demoras y congestión en el tránsito.
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 