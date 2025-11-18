Durante una semana cortarán el tránsito en una calle céntrica

Martes, 18 de noviembre de 2025

Desde este viernes y durante siete días estará interrumpido el tránsito por calle Santa Fe entre Quintana y 25 de Mayo por trabajos pluviales. Piden evitar la zona y tomar vías alternativas.



Desde la Municipalidad de Corrientes informaron desde el viernes y por siete días, habrá corte total por calle Santa Fe entre Quintana y 25 de Mayo por trabajos pluviales.



Durante una semana cortarán el tránsito en una calle céntrica

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?



Desde la comuna solicitaron a conductores y peatones evitar circular por la zona, y recomiendan tomar vías alternativas para evitar demoras y congestión en el tránsito.

