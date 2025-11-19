 
Miércoles, 19 de Noviembre de 2025 | Corrientes - Argentina
Hallaron un cadáver con una bolsa en la cabeza flotando en el río Paraná
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Iguazú, la Policía de Misiones inició compulsas con fuerzas de seguridad de Brasil y Paraguay para verificar registros recientes de personas desaparecidas en ambos países.

El cuerpo de un hombre -en avanzado estado de descomposición- fue encontrado, ayer por tarde, flotando en el kilómetro fluvial 1880 del río Paraná, a unos 100 metros de la costa argentina, en jurisdicción de Puerto Libertad, provincia de Misiones.

El hallazgo fue advertido por la Prefectura Naval, que de inmediato dio aviso a la policía misionera.

De acuerdo a los primeros informes del personal actuante, el cuerpo se encontraba desnudo y con una bolsa colocada en la cabeza, lo que motivó la intervención urgente de la Policía Científica y del médico policial de turno, quien solicitó la correspondiente autopsia para determinar las causas del deceso.

Asimismo, por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Iguazú, la Policía de Misiones inició compulsas con fuerzas de seguridad de Brasil y Paraguay para verificar registros recientes de personas desaparecidas en ambos países, con el fin de avanzar en la identificación de la víctima.
     
 
 

