Los servicios municipales en Corriente durante el feriado

Miércoles, 19 de noviembre de 2025

El municipio detalló horarios y guardias para recolección, trámites, cementerios, ferias y transporte durante el 21 y 24 de noviembre.



La Municipalidad de Corrientes informó cómo funcionarán los principales servicios durante el fin de semana largo que abarcará el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, fechas correspondientes al día no laborable turístico y al feriado por el Día de la Soberanía Nacional. El objetivo es garantizar previsibilidad para vecinos y comerciantes.



La recolección de residuos, tanto domiciliaria como diferenciada, se prestará con normalidad ambos días, al igual que el retiro de materiales en los Puntos Verdes. En materia administrativa, el Tribunal de Faltas tendrá una guardia especial de 8 a 16, mientras que el Juzgado de Faltas N.º 2 atenderá trámites urgentes el 22 y el 24, de 9 a 15.



Los servicios vinculados a defunciones trabajarán con guardias activas para inhumaciones y traslados. Los cementerios San Juan Bautista, Virgen de los Dolores y San Isidro Labrador permanecerán abiertos de 7 a 17. En paralelo, las Ferias de la Ciudad y los Mercados de Abasto y de Productos Frescos operarán de acuerdo con cronogramas habituales y especiales.



También estarán abiertos los Paseos de Compras de El Piso, el Puerto, Ex Vía y San Gerónimo, con un rango horario de 8 a 21. Desde Transporte confirmaron que no habrá Estacionamiento Medido ni atención en Puntos SUBE, mientras que los Centros de Información Turística funcionarán con horarios adaptados a la demanda del fin de semana.



Las áreas esenciales —Tránsito, Transporte, Barrido, Guardia Urbana y el servicio de emergencias SAMUN— mantendrán guardias activas. En contraste, ACOR, la Caja Municipal de Préstamos, el Centro Emisor de Licencias, las SAPS y el resto de las dependencias administrativas permanecerán cerradas hasta el martes 25, cuando retomarán su actividad habitual.



