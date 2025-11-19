Renunció funcionaria de Milei tras el hallazgo de USD 700 mil en su casa

Miércoles, 19 de noviembre de 2025

La renuncia de Ornella Calvete sacudió al Ministerio de Economía y sumó un capítulo crítico al escándalo que envuelve al caso ANDIS. La funcionaria, de alto rango en la Secretaría de Industria y Comercio, se apartó tras confirmarse el secuestro de una suma cercana a los USD 700 mil durante un allanamiento judicial en su domicilio.



La salida se precipitó cuando el hallazgo de dinero en efectivo llegó a las autoridades del área. En Economía consideraron que la continuidad de Calvete era insostenible y aceptaron la renuncia de inmediato, mientras se inicia la búsqueda de su reemplazo para evitar frenar la actividad del sector.



La causa que detonó la investigación deriva de presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. Como parte de los procedimientos ordenados por la fiscalía, se incautaron divisas, documentos y dispositivos electrónicos vinculados a maniobras sospechadas de corrupción y retornos en contratos públicos.



Chats incorporados al expediente revelan conversaciones entre la exfuncionaria y su padre, Miguel Ángel Calvete, en las que se mencionan precauciones ante posibles allanamientos y referencias directas al manejo de grandes sumas de dinero. Estos intercambios reforzaron la hipótesis de la fiscalía sobre operaciones irregulares.



El impacto político se sintió de inmediato en el Gobierno, donde admiten preocupación por la magnitud del dinero encontrado y por el avance de la causa. La Justicia mantiene la investigación bajo un esquema de secreto parcial mientras evalúa nuevas imputaciones y el rol de otros funcionarios y empresarios involucrados.