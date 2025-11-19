Arabia Saudita anuncia inversiones históricas en EE.UU. por casi un billón de dólares

Trump y Bin Salmán sellan acuerdos en tecnología, energía y defensa; el príncipe saudita reafirma compras de F-35 y cooperación nuclear.



El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al príncipe he

redero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, quien anunció inversiones por casi un billón de dólares en Estados Unidos. El acuerdo amplía los compromisos previos y apunta a sectores estratégicos como tecnología avanzada, inteligencia artificial y energía.



Durante el encuentro, Bin Salmán manifestó su interés en adquirir cazabombarderos F-35 y fortalecer la cooperación en energía nuclear civil, en un marco de colaboración bilateral que busca consolidar la alianza entre ambos países. Trump defendió la venta de tecnología militar y destacó la importancia de mantener a Arabia Saudita como socio estratégico.



La reunión incluyó debates sobre los Acuerdos de Abraham y la normalización de relaciones regionales, con la condición de avanzar hacia un Estado palestino. La Casa Blanca confirmó que la cooperación se extenderá a proyectos de infraestructura, desarrollo industrial y transferencia tecnológica, con supervisión internacional.



Pese a la relevancia económica y estratégica del encuentro, la visita también generó cuestionamientos por derechos humanos, recordando el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Tanto Trump como Bin Salmán minimizaron la polémica y enfatizaron la necesidad de priorizar inversiones y estabilidad regional.



La jornada cerró con una gala en la residencia presidencial organizada por Melania Trump, en la que se destacaron figuras internacionales y se reafirmó la intención de mantener flujos comerciales y misiones empresariales conjuntas, consolidando un marco de cooperación a largo plazo.



