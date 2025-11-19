La UE apoya una fuerza internacional en Gaza y busca consolidar alto el fuego

Miércoles, 19 de noviembre de 2025

La Unión Europea respalda la Resolución 2803 de la ONU y promueve seguridad, acceso humanitario y reconstrucción en Gaza.



La Unión Europea expresó su respaldo a la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece la creación de una fuerza internacional de estabilización en Gaza. El anuncio fue realizado por Anouar El Anouni, portavoz de la Comisión Europea, quien destacó que la medida es “un paso importante para poner fin al conflicto”.



El objetivo principal de esta misión es mantener la seguridad en el enclave, garantizar los corredores humanitarios y supervisar las fronteras con Egipto e Israel. Además, la resolución busca participar en la desmilitarización de grupos armados no estatales y sentar bases para la reconstrucción y la reforma institucional tras años de enfrentamientos.



La UE destacó su compromiso de colaborar estrechamente con la ONU y los socios regionales para asegurar la implementación de la resolución conforme al derecho internacional. El plan incluye también medidas para promover un proceso político duradero, basado en la solución de dos Estados y en la autodeterminación palestina.



El conflicto ha generado tensiones adicionales, como la reciente llegada de 130 palestinos a Sudáfrica tras ser rechazados en un primer momento. Ante estos episodios, la UE reafirmó su rechazo a cualquier intento de cambio demográfico o desplazamiento forzado en Gaza.



Por primera vez, la resolución integra un enfoque integral que combina seguridad, asistencia humanitaria y perspectivas políticas, buscando no solo contener la violencia sino también abrir camino hacia una paz estable y sostenible en la región.