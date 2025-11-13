Ruta 12: un violento choque dejó varios heridos en Corrientes

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Dos camionetas chocaron de frente cerca de Escorza Cué. La Policía atribuye el siniestro a la intensa lluvia.

Un grave accidente se registró este miércoles sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del acceso a Escorza Cué, en la provincia de Corrientes. Dos camionetas colisionaron de manera frontal en medio de un fuerte temporal que redujo drásticamente la visibilidad.



De acuerdo con el parte oficial de la Policía de Corrientes, los vehículos involucrados fueron una Toyota Hilux, conducida por un hombre de apellido Ramírez, que viajaba acompañado por otro adulto y dos mujeres menores de edad, y una Volkswagen Taos, al mando de Robolini, también mayor de edad.



Las autoridades sostienen que las malas condiciones climáticas fueron determinantes en el siniestro. La lluvia intensa y la falta de visibilidad habrían provocado que uno de los conductores perdiera el control, desencadenando el impacto.



Tras el choque, tres personas fueron trasladadas al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes con heridas de consideración, mientras que las dos menores recibieron atención en el hospital de Itatí. Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales, aunque el estado de los heridos es reservado.



El hecho mantiene en alerta a las autoridades viales, que reiteran la necesidad de extremar las precauciones al circular bajo condiciones meteorológicas adversas.