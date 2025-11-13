Prisión para exfiscal correntina por falsificar documentos de una vivienda

Jueves, 13 de noviembre de 2025

La Corte Suprema ratificó una pena de un año y medio de cárcel para la exfiscal Tabacchi por abuso de autoridad y falsificación.



La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a un año y medio de prisión efectiva para la exfiscal de Santo Tomé, Corrientes, Ana Tabacchi, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.



La investigación determinó que la exfuncionaria ocupó de manera irregular una vivienda y la alquiló haciéndose pasar por su legítima propietaria, obteniendo un beneficio económico indebido. Cuando fue descubierta, intentó resolver el conflicto por fuera del ámbito judicial mediante maniobras de presión sobre la inquilina.



Según el fallo, Tabacchi falsificó un formulario de derivación judicial en el que figuraba simultáneamente como fiscal y como denunciante, con el fin de legitimar una denuncia inventada. También manipuló el sistema informático del Ministerio Público para ocultar sus intervenciones previas.



Antes de la condena penal, el Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes ya la había destituido por mal desempeño y pérdida de idoneidad para ejercer el cargo.



Con esta decisión, la Corte dejó firme la sentencia y marcó un precedente contundente sobre la responsabilidad penal de los funcionarios judiciales frente al abuso de poder.



