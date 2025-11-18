Milei participará junto a Trump del sorteo del Mundial 2026

Martes, 18 de noviembre de 2025

El mega evento deportivo iniciará el 9 de junio de 2026 y la final se celebrará 40 días más tarde, el 19 de julio, luego de 104 partidos. La Selección que dirige Lionel Scaloni es la última campeona del certamen que tuvo lugar en Qatar durante el año



El presidente Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, según confirmaron a Infobae. La idea es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial que albergará solo a los dos referentes de la ultraderecha mundial.



La Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tiene, por primera vez en la historia, como organizadores a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Es en ese marco que Gianni Infantino, titular de la federación, invitó a todos los presidentes cuyas selecciones participan del mundial.



“En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, destacó un funcionario a Infobae sobre la invitación del estadounidense.



Con 32 selecciones ya clasificadas, el sorteo de los 12 grupos se realizará el 5 de noviembre, a las 14.00, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Se trata del complejo cultural sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington.