Chocó por culpa de una bombacha veloz

Martes, 18 de noviembre de 2025



El estado del tiempo en San Pedro de Jujuy se convirtió en todo un desafío para un hombre que protagonizó un accidente de tránsito por culpa de una bombacha, que volaba por los fuertes vientos y aterrizó de forma inesperada en la cara del conductor.



Un hombre sufrió un accidente esta semana cuando manejaba su motocicleta por la ruta camino a San Pedro de Jujuy y una tanga voladora le aterrizó en la cara y le impidió mirar el camino. Afortunadamente sólo sufrió heridas leves, pero mientras tanto la dueña de la prenda íntima no aparece.



La secuencia fue registrada durante un día de viento particularmente fuerte y persistente en la provincia de Jujuy, donde medios locales reportaron que el motociclista andaba sin casco y además derrapó al ser derribado de su vehículo por la tanga voladora, y rozó el pavimento varios metros hasta quedar tendido en la banquina.



La prenda en cuestión es color violeta y lo último que se sabe de su origen es que voló desde el tendero de una casa cerca del lugar del accidente.



Aunque no sufrió heridas graves, el motociclista fue internado de urgencia en un hospital local para confirmar que su estado de salud sea bueno. El hombre se llevó un susto más grande por la prenda que se estrelló contra sus ojos que por el raspón contra la ruta.



El hombre, cuyo nombre y edad no trascendieron, sufrió raspones en brazos, piernas y el rostro. Las autoridades descartaron que pueda haber repercusiones para la persona dueña de la ropa, pero insistieron en la importancia de usar casco para evitar lesiones más graves ante imprevistos como el de esta semana, por más inverosímiles que resulten.



Con más de 75.000 habitantes, San Pedro de Jujuy es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Jujuy después de su capital, San Salvador.



Está ubicada al costado de la ruta nacional 34, a poco más de una hora de la capital jujeña, y por ahí también pasan las rutas provinciales 38 o la 56. Como es de esperarse, tras el episodio provocado por los vientos indiscretos las autoridades reiteraron su pedido de que el público circule con precaución.