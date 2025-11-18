Jubilados recibarán 581 mil pesos en diciembre

Martes, 18 de noviembre de 2025

Conocido el más reciente índice de inflación, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) actualizará en diciembre el valor de las Pensiones No Contributivas (PNC), con el incremento del 2,34% para quienes reciben esta prestación.

A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario y la segunda cuota del aguinaldo, correspondiente a diciembre.



Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.



En diciembre, Las PNC tienen un reajuste del 2,34%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.



En el último mes del año, a las PNC se les añade el bono extraordinario para jubilados y pensionados, que se entrega de manera completa a quienes perciben los haberes mínimos y el cobro de la segunda cuota del aguinaldo.



A cuánto llega la PNC en diciembre 2025 con el bono y el aguinaldo

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo= $427.923,56

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo= $479.055,5

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo= $3.440.695,38

Cabe aclarar que la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) para titulares de Pensiones No Contributivas se entrega en la misma fecha de cobro que la prestación principal, por lo que se toma de referencia el calendario de pagos de diciembre que publica Anses.



