Buscan a un menor que lo arrastró la corriente del río

Martes, 18 de noviembre de 2025

Un adolescente de 15 años es buscado desde la tarde de este lunes luego de desaparecer en la zona conocida como "La Tosquera", en la denominada Bajada Dembele, en la ciudad de Corrientes.

El hecho se registró alrededor de las 16:09, cuando un pescador de apellido González, de 35 años, alertó a las autoridades tras observar que un menor ingresó al río y no volvió a salir. Según relató, intentó rescatarlo saltando al agua e incluso logró sujetarlo de la mano, pero la corriente lo arrastró y no pudo mantener el agarre.



Minutos más tarde llegó al lugar la madre del adolescente desaparecido, quien confirmó que las prendas halladas en la costa pertenecían a su hijo de 15 años. La mujer informó que el joven estaba jugando en la orilla junto a dos amigos cuando decidió quitarse parte de la ropa e ingresar al río Paraná.



Personal de Prefectura Naval Argentina trabaja en la zona con una moto de agua. Las tareas de búsqueda continúan y se mantienen las diligencias de rigor.



La denuncia quedó registrada como Emergencias/Menor Desaparecido en la Comisaría Decimoquinta, con intervención del personal policial a cargo del móvil C-517.