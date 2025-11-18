Detienen a una mujer que fue a retirar una encomienda con droga

Martes, 18 de noviembre de 2025

Efectivos de la Unidad de Gendarmeria Nacional, con asiento en la segunda ciudad de la provincia, realizaron un operativo en una oficina de paquetería ubicada sobre calle Colón, casi 25 de Mayo.



Se logró el objetivo durante la tarde de este lunes. Fue en el marco de la investigación a una presunta organización criminal dedicada al envío y comercialización de estupefacientes con origen en Misiones y ramificaciones en Goya.



Los gendarmes aguardaron la llegada de la persona que iba a retirar una encomienda previamente identificada como sospechosa.



Finalmente, una mujer se presentó en el lugar y, ante la presencia de testigos, fue interceptada.



Al inspeccionar el paquete, los efectivos incautaron aproximadamente 5 kilos de cannabis sativa.



Si bien la persona consignada en el remito no se hizo presente, la mujer enviada en su lugar quedó detenida y se le secuestró un teléfono celular.



La causa quedó caratulada como infracción a la Ley 23.737, ya se trabaja en dar con el sospechoso.



Según trascendió, el operativo fue el resultado de un seguimiento iniciado en la provincia vecina. Permitió establecer el trayecto de la encomienda y las conexiones con el circuito de distribución en Goya, las pesquisas continúan para dar con otros eslabones de la organización narco-criminal.