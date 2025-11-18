Corrientes busca su inserción global en la India

Martes, 18 de noviembre de 2025

El gobernador Gustavo Valdés dio inicio este lunes a una nutrida agenda oficial en la India con una reunión en la Embajada Argentina en Nueva Delhi, donde fue recibido por el embajador, Mariano Caucino, y representantes de distintas cámaras de comercio locales. El encuentro marcó el punto de partida de una gira orientada a fortalecer los vínculos económicos y posicionar a Corrientes en uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo, destacaron.



Durante la reunión se abordaron tres ejes estratégicos: forestoindustria, ganadería y promoción turística; sectores en los que la provincia busca "ampliar su inserción global, aprovechando su consolidada producción de madera y carne, así como su creciente posicionamiento como destino ecoturístico", remarcó Valdés.



Asimismo, el gobernador destacó que la India, con más de 1.500 millones de habitantes, representa una oportunidad excepcional para que Corrientes impulse exportaciones, atraiga inversiones y consolide la diversificación de su matriz productiva. En este marco, subrayó que la misión apunta a "abrir mercados para que la provincia profundice su inserción global a la vez que atraiga inversiones y genere más trabajo, más desarrollo, más futuro.".



La delegación correntina continuará en los próximos días con una agenda de reuniones institucionales y empresariales destinadas a profundizar los lazos comerciales y explorar nuevas oportunidades de cooperación bilateral.