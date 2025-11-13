Una familia necesitó más de $ 1,2 millones para no ser pobre

Jueves, 13 de noviembre de 2025

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % desde el 2,1 % de septiembre y acumula un incremento de 24,8 % entre los primeros diez meses de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Entre los rubros que más aumentaron en el décimo mes del año se destacaron Transporte (3,5 %) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,8 %).



Se trató del incremento mensual de precios más alto desde abril, cuando el índice de precios alcanzó el 2,8 %, y marcó su cuarta aceleración mensual consecutiva. La variación interanual alcanzó el 31,3 %, marcando su valor más bajo desde julio de 2018 cuando alcanzó el 31,2 %.



La suba de alimentos y bebidas (2,3 %) fue la que mayor incidencia tuvo en el promedio del IPC. "Se destacó el aumento en la fruta. Para noviembre, esperamos que esta categoría vuelva a superar el 2 %, impulsada por las subas en la carne y el arrastre de precios en verdulería", señaló Leila Garcia Keiman, economista de Econviews.



En tanto, el Indec informó que una familia tipo -compuesta por cuatro integrantes- necesitó la suma de $ 1.213.798,81 para para superar el umbral de pobreza en octubre. Con respecto a septiembre, tanto la canasta básica alimentaria (CBA) como la total (CBT) subieron 3,1 %.