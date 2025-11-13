Nico Occhiato aclara la cancelación de la nota con la China Suárez

Jueves, 13 de noviembre de 2025

El conductor explicó los motivos detrás de la suspensión de la entrevista y negó conflictos con la actriz, enfatizando respeto y límites profesionales



Nico Occhiato salió a aclarar públicamente lo ocurrido tras la cancelación de la entrevista de la China Suárez en el programa Antes que Nadie. Aseguró que la decisión fue tomada por la producción y no hubo enojo ni conflicto personal.



Según explicó, la actriz habría solicitado que él participara en la entrevista, algo que el conductor y el equipo consideraron innecesario, ya que la nota correspondía al programa de Diego Leuco y su equipo. “Ella tiene todo el derecho a pedir lo que quiera, y nosotros a decir ‘no’ si no corresponde”, afirmó Occhiato.



El conductor recalcó que la suspensión no implicó un problema con la actriz ni con su entorno. “No me enojo por esto, pasa en todos los programas de prensa. Solo respetamos la metodología y la agenda del streaming”, sostuvo.



Asimismo, aseguró que la nota se realizará bajo la coordinación de Diego Leuco y su equipo, considerados por Occhiato como los mejores entrevistadores para este tipo de contenidos. Destacó que no buscaba protagonismo en la entrevista, enfatizando que el programa sigue su rumbo con normalidad.



Finalmente, Nico cerró la explicación dejando en claro que no hay conflicto y que la decisión responde únicamente a criterios profesionales: “No es algo personal, simplemente no tiene sentido que yo me meta donde no corresponde”.