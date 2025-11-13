Gianinna Maradona acusa a Makintach de mentir sobre el documental

La hija de Diego Maradona denunció que le juraron que no existía un proyecto audiovisual que la involucraba.



Durante el jury que investiga la producción del documental Justicia Divina, Gianinna Maradona expresó su indignación y tristeza ante la jueza. “Me juró por sus hijos que no había ningún documental y confié en esa palabra”, aseguró la mediática, visiblemente emocionada.



La artista relató que cuando tuvo acceso al material grabado, no pudo contener las lágrimas. “Cuando vimos el material no podía dejar de llorar”, contó, evidenciando la decepción y el impacto emocional que le provocó la situación.



Por su parte, el guionista del documental defendió su accionar, asegurando que “nunca me moví un paso más allá de lo que tenía permitido” y negó haber actuado fuera de lo acordado con los involucrados.



El productor del proyecto, sin embargo, admitió que Makintach “sabía del proyecto desde el inicio”, lo que genera un fuerte contraste con las declaraciones de la acusada frente al tribunal.



Los alegatos finales están previstos para este jueves desde las 10, y se espera que la audiencia defina responsabilidades y posibles sanciones por la supuesta manipulación del material audiovisual.