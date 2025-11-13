Científicos argentinos desarrollan AR2015 contra el cáncer colorrectal

Investigadores del CONICET y la Fundación Instituto Leloir avanzaron contra el cáncer colorrectal la creación del virus AR2015 capaz de identificar y destruir múltiples tipos de células tumorales incluidas las resistentes a tratamientos tradicionales



Científicos desarrollan AR2015, un virus experimental que destruye tumores y reduce metástasis en modelos animales.



El estudio preclínico, publicado en Molecular Therapy: Oncology, muestra que AR2015 actúa sobre células portadoras de los genes A33 y vWA2, presentes en distintos estadios del tumor pero ausentes en tejidos sanos, garantizando precisión y reduciendo daños colaterales.



En modelos animales, el virus detuvo el crecimiento de metástasis hepáticas, una de las complicaciones más graves del cáncer colorrectal. Además, combinado con oxaliplatino, medicamento habitual en quimioterapia, potenciaba la eliminación de células malignas.



Los investigadores destacan que AR2015 puede incorporarse en terapias personalizadas, adaptando el virus con nuevos genes para reforzar la respuesta del sistema inmunológico y atacar todas las variantes del tumor, un avance prometedor frente a la heterogeneidad celular de esta enfermedad.



Aunque se necesitan ensayos clínicos para confirmar eficacia y seguridad en humanos, los resultados iniciales abren un horizonte de tratamientos más precisos y efectivos contra uno de los cánceres más desafiantes.