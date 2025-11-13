Trenes Argentinos adjudica tramos estratégicos para reactivar el corredor del Litoral

Jueves, 13 de noviembre de 2025

La empresa C&E Construcciones resultó adjudicataria de dos de los tres tramos previstos. El primero abarca 4 kilómetros entre la estación Paso de los Libres y el Puente Internacional Agustín Justo Getúlio Vargas punto clave del intercambio comercial con Brasil.



El Gobierno nacional, a través de Trenes Argentinos Cargas, adjudicó parte de las obras ferroviarias que fortalecerán el corredor entre Corrientes y Brasil. Se trata de una licitación lanzada en agosto de 2024, que permanecía en evaluación desde el año pasado.



Trenes Argentinos adjudicó obras clave en Paso de los Libres y Entre Ríos para mejorar la conexión regional.



El tercer renglón comprende otros 13 kilómetros entre San Salvador y el kilómetro 321, en Entre Ríos, donde se ejecutarán tareas de mejoramiento de vías y renovación de infraestructura.



En tanto, el segundo tramo —que une Villa Clara con San Salvador— sigue pendiente de adjudicación. Desde la empresa estatal indicaron que el directorio definirá su destino “a la brevedad”.



Las obras buscan optimizar el transporte de cargas en el Litoral y potenciar la competitividad de las exportaciones argentinas, reforzando la integración logística con el país vecino.