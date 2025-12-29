Corrientes en contra de la suba de un impuesto al sector yerbatero

Lunes, 29 de diciembre de 2025

El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) aprobó la actualización de la estampilla por kilo de ese producto. La ministra de Industria, Mariel Gabur, se opuso y ahora el Gobierno nacional deberá convalidar o no tal aumento.



La semana pasada, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) avanzó en la aprobación de un proyecto para actualizar la tasa de fiscalización que se aplica por kilo de yerba mate, conocida como estampilla, llevándola de 25 pesos a un valor cercano a los 32,12 pesos. La medida implica un incremento de alrededor del 28%.



En este sentido, la ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur, aseguró que Corrientes se abstuvo de votar dicha suba, ya que el sector está atravesando una crisis.



Es la primera medida que tomó el INYM desde que asumió Rodrigo Correa como titular del organismo.



"La Provincia no estaba asistiendo asiduamente a las reuniones del instituto, teniendo en cuenta que el instituto no estaba con su conformación normalizada. El organismo tiene que tener un presidente nombrado por el Gobierno nacional y desde que asumió Javier Milei el INYM se quedó sin presidente y durante estos años Corrientes fue siguiendo las actividades del instituto, pero no participó porque faltaba uno de los integrantes, que es justamente el titular del organismo", dijo la ministra Gabur.



"Cuando el Gobierno nacional toma la decisión de nombrar al presidente del INYM, Corrientes toma su lugar y participa de la reunión del directorio, que se hizo el jueves (18 de diciembre). Lamentablemente ahí se tomó la decisión de subir la estampilla, con lo que Corrientes no está de acuerdo. Nosotros siempre dijimos que no somos formadores de precio, por lo tanto, siempre acompañamos las decisiones de la mayoría que favorezcan al sector. Ahora, entendemos que, en esta situación de crisis, aumentar la estampilla es generar un sobrecosto a un a producto que va a terminar recayendo en el productor, que es el que más está sufriendo esta situación que afecta al sector".



La funcionaria explicó que solicitó que "se pasara a un cuarto intermedio esta decisión de subir las estampillas para que el gobernador (Juan Pablo Valdés) pudiera reunirse con los distintos sectores, a los efectos de tomar una decisión que tuviera que ver con la real necesidad del sector yerbatero" y remarcó: "Nosotros necesitamos escuchar a la industria, a los secaderos y a los productores correntinos, que son a los que representamos como Provincia. Esto no se dio lugar, me dijeron que ya tenían que votar.



Por lo tanto, tomé la decisión de abstenerme en la votación y no acompañar la suba de las estampillas".



Gabur aseguró: "El gobernador me dio la instrucción de hacer un seguimiento profundo y ver dónde van esos fondos, porque es una injusticia. Las industrias correntinas pagan más del 40 % del total de las estampillas que recauda el INYM, un organismo que hay que mirarlo más de cerca porque necesitamos austeridad y no más impuestos para sostener estructuras que no nos generan beneficios directos".



Luego, la funcionaria cuestionó el porcentaje de la suba. "Es un 28 %, es un montón que se aplica en la suba de la estampilla. Esto va a impactar en el producto y adónde van estos fondos es la gran pregunta que me hizo el gobernador y me pidió que se haga un seguimiento exhaustivo, porque justamente desde el Gobierno nacional se propicia bajar los costos y desde el INYM se termina votando la suba de una estampilla para sostener una estructura y no estamos viendo los beneficios directos para los productores, por lo menos de la provincia de Corrientes", dijo.



Gabur aseguró que "el gobernador se comprometió a gestionar con el Gobierno nacional para que no se apruebe el aumento de la estampilla y es la Secretaría de la Nación la que va a terminar definiendo la situación".



Por último, dijo: "Yo creo que hay que reestructurar el INYM para que realmente la asistencia llegue a nuestros productores en la cantidad y la calidad que ellos necesitan y, por otro lado, los fondos que existan realmente vayan a promocionar en forma equilibrada a todo el sector" y anticipó: "Para la reestructuración del INYM, hay ya reuniones previstas para enero".