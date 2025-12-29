Hallan sin vida a una persona en situación de calle en el ex Hipódromo

Lunes, 29 de diciembre de 2025

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 02:00 un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida flotando en un baldío ubicado detrás del predio de una empresa de eventos en la zona del ex Hipódromo.



El lugar corresponde al predio de la ex cancha hípica, donde actualmente se desarrollan distintas obras edilicias, delimitado por las avenidas Raúl Alfonsín y Gregorio Pomar, y la calle Don Justino.



Ante el aviso, un móvil policial se hizo presente en el lugar y constató la veracidad del hecho. Posteriormente, los efectivos entrevistaron al sereno del evento que se desarrollaba en el complejo lindero, quien manifestó que durante una recorrida por la zona percibió un fuerte olor nauseabundo.



Según su testimonio, al observar con mayor detenimiento advirtió la presencia de un cuerpo flotando en un charco de agua acumulada en una de las bases de columnas de una obra en construcción, la cual no pertenece al complejo de eventos.



Más tarde, personal del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Corrientes procedió al traslado del cuerpo, que se encontraba sin identificación, hacia la Morgue Judicial.



El médico policial solicitó la realización de la autopsia correspondiente, a fin de determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento.



El hecho fue puesto en conocimiento de la fiscal en turno, doctora González A., quien dispuso el inicio de actuaciones de oficio por averiguación de la causal de muerte.



La investigación continúa en curso.