Empresario correntino fue baleado en un asalto en un hipermercado de Resistencia

Lunes, 29 de diciembre de 2025

El hombre retiraba dinero de la sucursal de la parrilla en un conocido hipermercado cuando lo abordaron cuatro motochorros. Según la investigación dos de los delincuentes serían exempleados y habrían actuado como "campana".





Un hombre de 44 años resultó herido de bala durante un robo a mano armada ocurrido en la tarde de este domingo en el restaurante "El Parrillón", ubicado dentro del Hipermercado Libertad de Resistencia. Por el hecho, la Policía detuvo a uno de los presuntos autores y continúa la búsqueda de otros involucrados. La víctima es gerente recaudador de la firma gastronómica de Corrientes.



El episodio se registró por la tarde de este domingo, cuando la víctima, A.G.R, administrativo y domiciliado en la provincia de Corrientes, fue atacado al salir del local. Según el reporte oficial, los delincuentes le sustrajeron unos $ 5.430.000, además de llaves, documentación personal y del comercio, tarjetas, un teléfono celular Motorola G200 y la llave de encendido de una camioneta Ford Ranger.



Durante el asalto, la víctima sufrió una herida de arma de fuego superficial en el muslo izquierdo y un traumatismo en la región frontal. Fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al Hospital Perrando, donde recibió atención médica.



A partir de entrevistas con empleados y del relevamiento de cámaras de seguridad, personal de la División Delitos Contra la Propiedad logró establecer que en el hecho habrían participado al menos cuatro personas. Dos de ellas -identificadas como ex empleados- habrían actuado como "campana", realizando señas para alertar a los ejecutores del robo cuando la víctima salió del comercio.



Como resultado del operativo, fue aprehendido E.L de 29 años, domiciliado en la ciudad, y se secuestraron elementos vinculados al hecho: una motocicleta Motomel Blitz 110 utilizada para la huida, un teléfono celular, zapatillas, indumentaria deportiva y un casco.



Por disposición del Equipo Fiscal de turno, E.L fue notificado de su aprehensión en la causa caratulada como "Supuesto robo a mano armada y lesiones". La investigación continúa para recuperar los elementos sustraídos y detener al resto de los autores.



