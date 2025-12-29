Sube el 36% los peajes del puente Chaco-Corrientes

Lunes, 29 de diciembre de 2025

Desde ayer rigen nuevas tarifas en el puente General Belgrano y Makallé. El ajuste impacta en autos y transporte pesado en plena temporada alta.



Desde ayer comenzó a regir un aumento en los peajes del puente General Belgrano, que conecta Corrientes y Chaco, y en la estación de Makallé, sobre el Tramo III del Corredor Vial de la Ruta Nacional 16. Los incrementos, que oscilan entre el 30% y el 36% según la categoría del vehículo y el medio de pago, se aplicaron sin anuncio previo y alcanzan a todo tipo de tránsito, desde automóviles particulares hasta transporte pesado.



El ajuste tarifario se produce en un corredor clave para la integración regional del nordeste argentino, utilizado a diario por trabajadores, transporte de cargas y turistas. La decisión contrasta con declaraciones previas de Vialidad Nacional, que había indicado que no se modificarían los valores hasta avanzar con procesos de licitación y obras de mejora en la infraestructura. El cambio se da, además, en un contexto de actualización general de tarifas viales a nivel nacional.



Las nuevas tarifas establecen que los vehículos de dos ejes y hasta 2,30 metros de altura abonan $1.300 con pago manual y $1.258,07 con TelePASE. Para los vehículos de dos ejes de mayor porte, el valor asciende a $2.600 manual y $2.516,14 con sistema electrónico. En la categoría 3, correspondiente a unidades de 3 y 4 ejes, el peaje cuesta $3.800 manual y $3.775,21 con TelePASE. Los vehículos de 5 y 6 ejes pagan $5.100 manual o $5.033,28 electrónico, mientras que las unidades con más de seis ejes abonan $6.300 manual y $6.291,35 con TelePASE. El impacto es directo sobre los costos logísticos y los traslados cotidianos entre ambas provincias.



El aumento coincide con el período de mayor circulación por turismo y movimientos regionales, lo que podría intensificar el debate sobre la relación entre tarifas, mantenimiento y obras pendientes. En el corto plazo, no se anunciaron nuevos ajustes ni un cronograma de inversiones, aunque el esquema tarifario queda sujeto a la evolución de las licitaciones y a la política vial nacional para los corredores estratégicos.