La Policía atrapó a ladrón y recuperó lo robado

Martes, 30 de diciembre de 2025

Un llamado al 911 alertó de que habían sustraído dos bicicletas. Personal de la comisaría 3.ª inició una recorrida y ubicó al delincuente de 25 años en momentos en que se llevaba las dos bicicletas. El delito fue el sábado a las 4.30 de la madrugada.

En el barrio Sur. Entró a una casa y se llevó dos bicicletas. Alto valor. Robadas y recuperadas por efectivos de la comisaría 3.ª. Crédito: Prensa policial.



Un delincuente quedó detenido poco después de robar dos costosas bicicletas desde un domicilio. Alertada la policía, se inició un operativo. Ubicaron al malviviente y recuperaron los dos rodados.



El delito se advirtió el sábado a la madrugada, cerca de las 4.30, en un inmueble situado en Lavalle 1200 del barrio Sur.



Un llamado al 911 alertó de que habían sustraído dos bicicletas, una Venzo y otra Ghepard, ambas rodados 29.



Personal de la comisaría 3.ª inició una recorrida y ubicó al delincuente, de 25 años, en momentos en que se llevaba las dos bicicletas.



Quedó detenido en la comisaría 3.ª.