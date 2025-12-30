 
Martes, 30 de Diciembre de 2025 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
La Policía atrapó a ladrón y recuperó lo robado
Martes, 30 de diciembre de 2025
Un llamado al 911 alertó de que habían sustraído dos bicicletas. Personal de la comisaría 3.ª inició una recorrida y ubicó al delincuente de 25 años en momentos en que se llevaba las dos bicicletas. El delito fue el sábado a las 4.30 de la madrugada.
En el barrio Sur. Entró a una casa y se llevó dos bicicletas. Alto valor. Robadas y recuperadas por efectivos de la comisaría 3.ª. Crédito: Prensa policial.

Un delincuente quedó detenido poco después de robar dos costosas bicicletas desde un domicilio. Alertada la policía, se inició un operativo. Ubicaron al malviviente y recuperaron los dos rodados.

El delito se advirtió el sábado a la madrugada, cerca de las 4.30, en un inmueble situado en Lavalle 1200 del barrio Sur.

Un llamado al 911 alertó de que habían sustraído dos bicicletas, una Venzo y otra Ghepard, ambas rodados 29.

Personal de la comisaría 3.ª inició una recorrida y ubicó al delincuente, de 25 años, en momentos en que se llevaba las dos bicicletas.

Quedó detenido en la comisaría 3.ª.
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 