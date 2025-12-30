Regatas triunfó el clásico ante San Martín Corrientes

Martes, 30 de diciembre de 2025

El elenco victorioso tuvo como máximo anotador a Andrés Jaime con 16 puntos, además de tener a Juan Pablo Corbalán e Iván Gramajo con 13 cada uno y a Sebastián Lugo con 12 unidades y 13 rebotes, redondeando 21 de valoración. Regatas ganó por 84-64.



El Club de Regatas Corrientes le ganó a San Martín como local en el Fortín Rojinegro por 84-64. El elenco victorioso tuvo como máximo anotador a Andrés Jaime con 16 puntos, además de tener a Juan Pablo Corbalán e Iván Gramajo con 13 cada uno y a Sebastián Lugo con 12 unidades y 13 rebotes, redondeando 21 de valoración. En el elenco visitante el más destacado fue Lautaro Berra con 18 tantos.



El equipo del parque Mitre pudo llevar a su terreno las acciones en el inicio, bajándole el ritmo al partido con un juego estacionado y prolijo en ataque, y complicando las ofensivas del Rojinegro con una enérgica defensa que lo secó totalmente, y con mucha autoridad se llevó el primer parcial 26-6.



El Remero no detuvo su andar, e ingresó al segundo periodo con la misma concentración y con una altísima efectividad desde 6,75 para escaparse por 43-13 en cuatro minutos. En ese momento, San Martín cambió la cara y pudo crecer, sobre todo desde lo ofensivo, para achicar la brecha y dejar el primer tiempo 46-28.



Al cabo del descanso largo Regatas retomó el foco en la defensa y volvió a tomar el protagonismo a diferencia de lo que pasó en el final de la primera mitad. Supo aguantar los momentos de arrebato del Rojinegro y pudo cerrar el capítulo al frente 64-45.



Con la amplia diferencia en su favor, los del parque Mitre controlaron las acciones con inteligencia y concentración, jugando casi sin fisuras y manteniendo el plan de juego inicial, para cerrar la victoria con un contundente 84-64.



Ambos equipos cerraron el año y Regatas volverá a jugar en el Fortín Rojinegro el 6 de diciembre frente a OTC, mientras que San Martín lo hará el 8 frente al mismo rival en el mismo escenario.



La síntesis

Regatas (84): Andrés Jaime 16 (X), Juan Pablo Corbalán 13, Sebastián Lugo 12, Fabián Ramírez Barrios 11 y Tayavek Gallizzi 7 (FI); Iván Gramajo 13, Nicolás Aguirre 4, Mateo Chiarini 8, Francisco Ferraro 0, Ignacio Ortega 0 y Juan Larraza 0.

DT: Juan Varas.



San Martín (64): Gastón García 3, Leonel Schattmann 13, Federico Aguerre 0, Lucas

Gargallo 7 y Lautaro Berra 18 (FI); Víctor Fernández 8, Franco Méndez 14, Salvador Giletto 1, Gerónimo Ramallo 0.



DT: Gabriel Revidatti.



Parciales: 26/6, 46/28 (20/22), 64/45 (18/17), 84/64 (20/19).



Jueces: Fabricio Vito, Juan Fernández y Jorge Chávez.



Estadio: Fortín Rojinegro.