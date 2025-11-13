Alerta: Más de un millón de animales marinos murieron por floración de algas tóxicas

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Científicos advierten riesgos inéditos para la salud humana. La especie responsable, Karenia cristata, produce toxinas que también generan síntomas respiratorios en la población humana.



Una floración de algas nocivas sin precedentes está causando estragos en Australia del Sur, provocando la muerte de más de un millón de animales marinos y afectando a más de 550 especies.



El fenómeno comenzó en marzo de 2025 y se ha mantenido activo durante seis meses, abarcando más de 20.000 kilómetros cuadrados. Investigadores de universidades australianas y extranjeras identificaron que K. cristata, hasta ahora poco conocida, produce cantidades significativas de brevetoxinas, señalando un riesgo emergente para ecosistemas y comunidades costeras.



Para estudiar el evento, el equipo científico aplicó técnicas de secuenciación genética y monitoreo satelital, analizando muestras de 39 sitios a lo largo de la costa. Los ensayos de toxicidad demostraron un impacto directo sobre la viabilidad celular de especies marinas, confirmando la gravedad del episodio.



El fenómeno plantea desafíos para la salud pública y la biodiversidad, ya que la extensión y duración de la floración son excepcionales. Las autoridades locales han iniciado evaluaciones sobre las causas y posibles medidas de mitigación, aunque advierten que el contexto de cambio climático podría favorecer nuevas proliferaciones.



Los científicos insisten en la necesidad de ampliar la investigación sobre factores ecológicos y oceanográficos que permiten la proliferación de K. cristata, así como su potencial expansión internacional, considerando que el alga representa ahora una amenaza emergente global.

