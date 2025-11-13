Maduro refuerza seguridad nacional y prepara la confrontación armada

Jueves, 13 de noviembre de 2025

El presidente promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral y movilizó fuerzas ante la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe.



El presidente Nicolás Maduro ordenó la activación de los nuevos Comandos para la Defensa Integral, una estructura que aúna a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, órganos de seguridad y el denominado “Poder Popular”, con el argumento de blindar al país frente a “amenazas externas”.



La medida se promulgó tras la aprobación de la ley correspondiente en la Asamblea Nacional y se articula en tres niveles —nacional, estadal y municipal—, según el documento oficial firmado por el Ejecutivo. Maduro afirmó que, de ser necesario, la población y las fuerzas estarían “listas” para “ir a la lucha armada” en defensa de la soberanía.



La activación ocurre en un contexto de alta tensión regional por la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, despliegue que Washington defiende como parte de operaciones contra el narcotráfico pero que Caracas interpreta como una demostración de fuerza contra su gobierno. Fuentes internacionales confirman el ingreso del grupo de ataque y el incremento de patrullas en la zona.



El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, respaldó la decisión y describió la movilización como una respuesta necesaria ante lo que calificó de “agresión” y amenaza regional. Las fuerzas venezolanas realizaron ejercicios y maniobras de despliegue para evaluar vulnerabilidades y garantizar la continuidad de servicios y la producción en todo el territorio.



El Ejecutivo sostiene que la nueva normativa y la puesta en marcha de los comandos fortalecerán la coordinación entre fuerzas y civiles para “defender la patria”, mientras la comunidad internacional observa de cerca la evolución del conflicto verbal y militar en la región. Analistas advierten que la escalada diplomática podría complicar el escenario de seguridad en el hemisferio.