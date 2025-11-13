Marco Rubio respalda operaciones militares contra narco-embarcaciones

Jueves, 13 de noviembre de 2025

El secretario de Estado de EE. UU. respalda las acciones militares en el Caribe y Pacífico y niega interrupciones en la cooperación con el Reino Unido.





El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reafirmó la legalidad y necesidad de los operativos militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Desde Canadá, tras participar en la cumbre del G7, Rubio defendió la estrategia como parte de la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos.



Rubio desmintió rumores sobre tensiones con aliados europeos y aseguró que la cooperación en inteligencia con el Reino Unido continúa sin interrupciones. “No ha cambiado nada que impida nuestra capacidad de actuar”, declaró.



El funcionario estadounidense calificó al régimen de Venezuela como una organización criminal y apuntó directamente a Nicolás Maduro, recordando que está acusado por la justicia de EE. UU. por delitos vinculados al narcotráfico.



El secretario de Estado señaló que las operaciones han logrado reducir significativamente el número de narcolanchas en rutas clave, destacando la eficacia de la estrategia y la necesidad de mantenerla sin condicionamientos externos.



Rubio enfatizó que la legalidad de estas acciones corresponde a Estados Unidos y defendió el despliegue militar en el hemisferio occidental como un acto de autodefensa frente a los carteles y regímenes ilegítimos de la región.