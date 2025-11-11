Investigan la muerte de una menor que cayó en una pileta en su casa

Martes, 11 de noviembre de 2025

La pequeña fue trasladada de urgencia al hospital local, pero los médicos no lograron reanimarla.



Una tragedia conmociona a la localidad correntina de La Cruz, donde una niña de dos años perdió la vida luego de caer accidentalmente en una pileta en el barrio 30 Viviendas. El hecho ocurrió durante la tarde de ayer y generó profundo pesar en la comunidad.



Según informaron fuentes policiales, la menor fue hallada por familiares dentro del agua y rápidamente trasladada al centro de salud local. El personal médico le practicó maniobras de reanimación, pero pese a los esfuerzos, la pequeña llegó sin signos vitales.



El informe del médico de guardia confirmó que la causa del fallecimiento fue asfixia por inmersión. Tras las actuaciones judiciales correspondientes, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su velatorio.



Las autoridades locales lamentaron el trágico episodio y recordaron la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los hogares con piletas, especialmente cuando hay niños pequeños.



La comisaría jurisdiccional de La Cruz continúa con las diligencias de rigor para determinar las circunstancias exactas del accidente.