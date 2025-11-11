Seis muertos en nuevos ataques contra narcolanchas

Martes, 11 de noviembre de 2025

Por orden de Donald Trump, fuerzas estadounidenses destruyeron dos embarcaciones en el Pacífico. Ya suman 76 abatidos desde septiembre.



Estados Unidos volvió a lanzar una operación letal contra el narcotráfico en el Pacífico oriental. Según confirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, las fuerzas armadas destruyeron dos lanchas rápidas vinculadas con redes de contrabando internacional, en ataques que dejaron seis muertos y ninguna baja estadounidense.



Las acciones, ejecutadas bajo orden directa del presidente Donald Trump, forman parte de una campaña militar iniciada en septiembre que ya provocó la destrucción de 18 embarcaciones y la muerte de 76 personas catalogadas como “narco-terroristas”. Los operativos se trasladaron del Caribe al Pacífico, una ruta clave en el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica.



Hegseth afirmó en su cuenta de X que los ataques se dirigieron a grupos asociados con el Cártel de los Soles, una organización señalada por Washington como brazo del régimen de Nicolás Maduro en el comercio ilegal de drogas. “Eliminamos a narcoterroristas que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”, escribió el funcionario.



La Casa Blanca sostiene que el país enfrenta una “guerra abierta” contra los cárteles internacionales y acusa al gobierno venezolano de amparar estas estructuras criminales. Por su parte, Maduro denunció que Washington “fabrica un conflicto” para justificar una intervención militar en la región.



Mientras tanto, analistas internacionales advierten que la creciente presencia de fuerzas estadounidenses en aguas sudamericanas podría tensar aún más la relación con Caracas y encender una nueva etapa de fricciones geopolíticas en el continente.