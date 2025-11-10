Llaman a la “revisión y prevención” tras el susto con una barcaza en el Paraná

Lunes, 10 de noviembre de 2025

El club lamentó el incidente ocurrido durante la travesía de aguas abiertas y anunció que revisará los protocolos.



El Club Deportivo El Puente emitió un comunicado oficial tras el incidente ocurrido durante la travesía en aguas abiertas sobre el río Paraná, en Corrientes, cuando una barcaza navegó peligrosamente cerca de los nadadores que participaban del evento deportivo.



En el texto, la Comisión Directiva expresó su “profunda preocupación” por lo sucedido y destacó que, gracias a la rápida intervención de Prefectura Naval Argentina y de los equipos de apoyo, ninguno de los deportistas resultó herido. “Lamentamos el susto y acompañamos a cada participante y sus familias en este difícil momento”, señalaron.



La institución confirmó que realizará una revisión integral de los procedimientos de seguridad para futuras competencias, en conjunto con las autoridades fluviales, con el objetivo de evitar nuevos episodios de riesgo en actividades náuticas.



Además, el club agradeció la colaboración de los voluntarios y embarcaciones de apoyo que asistieron en el operativo, resaltando la coordinación y solidaridad del equipo durante la emergencia. “Más allá del sobresalto, destacamos la unión y el compromiso que nos identifica como comunidad deportiva”, finaliza el comunicado.



El episodio reavivó el debate sobre los controles en las zonas de navegación del Paraná, donde confluyen diariamente actividades recreativas, deportivas y comerciales, en uno de los corredores fluviales más transitados del país.



