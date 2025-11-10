Murió un nadador de 73 años durante una competencia en el Kempes

Lunes, 10 de noviembre de 2025

El hombre, oriundo de Casilda, se descompensó al salir del agua durante el Torneo Interprovincial Master.



Un trágico episodio conmocionó ayer al ambiente deportivo de Córdoba. Un nadador de 73 años falleció tras descompensarse mientras participaba del Torneo Interprovincial de Natación Master y Premaster, que se desarrollaba en la pileta olímpica Georgina Bardach, dentro del predio del Estadio Mario Alberto Kempes.



La víctima, oriunda de Casilda (Santa Fe), había viajado especialmente para competir junto a deportistas de distintas provincias. Según confirmaron fuentes policiales, el hombre logró salir del agua por sus propios medios, pero se desplomó pocos segundos después. Los intentos de reanimación fueron inmediatos, aunque no pudieron salvarle la vida.



El torneo, organizado por la Federación Cordobesa de Natación, contaba con la participación de atletas federados y aficionados de entre 20 y 75 años. Las competencias se detuvieron de inmediato y el evento fue suspendido tras conocerse el desenlace.



Autoridades de la organización lamentaron profundamente lo ocurrido y destacaron que el nadador contaba con el apto médico correspondiente. Aún se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de su muerte.



El hecho reaviva el debate sobre los controles de salud en competencias deportivas para adultos mayores, un segmento en crecimiento dentro del deporte amateur argentino.