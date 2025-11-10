Buscan a un organizador de eventos acusado de millonarias estafas

Lunes, 10 de noviembre de 2025

Osvaldo Martín Ojeda, de 34 años, es intensamente buscado por la Policía. Se lo vincula con fraudes por más de $30 millones en eventos nunca realizados.



La Policía de Corrientes mantiene activa la búsqueda de Osvaldo Martín Ojeda, un organizador de eventos de 34 años cuya desaparición fue denunciada el pasado 5 de noviembre. El caso tomó relevancia pública luego de que se multiplicaran las denuncias por presuntas estafas que superarían los 30 millones de pesos.



Según informó la Comisaría Novena Urbana, Ojeda fue visto por última vez al mediodía de ese día y vestía bermuda negra, remera marrón claro y zapatillas negras. De contextura robusta y cabello castaño canoso, también tiene un tatuaje blanco en el antebrazo.



El nombre de Ojeda figura vinculado a la firma “Food Lab – catering y eventos”, señalada por incumplir múltiples contratos de organización de fiestas. Cuatro familias denunciaron haber pagado sumas millonarias por celebraciones que nunca se concretaron, entre ellas una prevista para el pasado 8 de noviembre que fue suspendida sin aviso.



Fuentes policiales no descartan que la desaparición del empresario esté relacionada con un intento de eludir la acción judicial, dado el alcance económico y mediático de las denuncias. El caso genera creciente preocupación en la capital correntina y entre los afectados.



Desde la fuerza provincial solicitan a cualquier persona con información sobre su paradero que se comunique al 3794-500346 o a los números de emergencia 911 y 101. También piden a posibles damnificados conservar la documentación de pago para incorporarla a la investigación en curso.