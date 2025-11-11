El hermano de Manu Ginóbili fue imputado por el derrumbe de un club con 13 muertos

Martes, 11 de noviembre de 2025

La Justicia bonaerense imputó a Leandro Ginóbili, hermano del exbasquetbolista Emanuel “Manu” Ginóbili, por la tragedia ocurrida en el club Bahiense del Norte.13 personas murieron tras el derrumbe del tinglado durante el feroz temporal en 2023.



La Justicia bonaerense imputó a Leandro Ginóbili, hermano del exbasquetbolista Emanuel “Manu” Ginóbili, por la tragedia ocurrida en el club Bahiense del Norte, donde 13 personas murieron tras el derrumbe del tinglado durante el feroz temporal que azotó Bahía Blanca en diciembre de 2023.



El fiscal Cristian Aguilar lo acusó de “estrago culposo”, al considerar que, como presidente de la institución en ese momento, habría desoído las alertas meteorológicas que advertían sobre los fuertes vientos que finalmente provocaron el colapso de la estructura.



Según la investigación, pese a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, no se suspendió la exhibición de patín artístico programada para esa noche. La decisión, sostienen los investigadores, derivó en una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de la ciudad.



Leandro Ginóbili deberá declarar en diciembre ante la fiscalía para explicar su accionar previo al desastre. La causa avanza mientras familiares de las víctimas reclaman justicia y piden sanciones ejemplares para los responsables de lo ocurrido.



Bahiense del Norte, fundado por el padre de los Ginóbili en 1975, quedó marcado por el siniestro que sacudió a toda la comunidad bahiense. A casi dos años del hecho, la herida continúa abierta y el pedido de justicia no cesa.