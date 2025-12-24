Seguridad policial para las Fiestas en la ciudad

Miércoles, 24 de diciembre de 2025

Con más de 100 efectivos en las calles, la policía restringirá el ingreso de vehículos a la costanera en esta Navidad y Año Nuevo.

Además, habrá puestos de vigilancia activa en las plazas y los parques más concurridos de la ciudad. Con el objetivo de garantizar celebraciones en paz y con tranquilidad, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad, presentó el dispositivo especial que se implementará durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo 2025-2026, período en el que se incrementa notablemente la circulación de personas y los encuentros sociales en espacios públicos.



El lanzamiento fue encabezado por el ministro de Seguridad, Adán Gaya, junto con la subsecretaria del área, Ingrid Jetter; el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, y el subjefe Walter Aceval, quienes brindaron detalles sobre el esquema de trabajo diseñado para preservar el orden público y resguardar la integridad de los ciudadanos durante las jornadas festivas.



Efectivos

Según se informó, el plan contempla un despliegue de más de 100 efectivos policiales, con una fuerte presencia en la vía pública, controles preventivos y restricciones de tránsito en sectores considerados estratégicos. El objetivo central es anticiparse a situaciones de riesgo, prevenir delitos y garantizar una convivencia ordenada durante los festejos.



En la ciudad de Corrientes, el 24 y 31 de diciembre, a partir de las 23, se restringirá el ingreso de vehículos en las costaneras Norte y Sur, así como en los parques Mitre y Cambá Cuá. Estas zonas contarán con vallados, redireccionamiento del tránsito y una cobertura especial en plazas, parques y espacios recreativos, donde suele concentrarse una gran cantidad de vecinos y turistas.



En cuanto a la distribución del recurso humano, se precisó que, en el área de la capital, el 50% del personal policial prestará servicio el 24 y 25 de diciembre, mientras que el resto lo hará el 31 de diciembre y 1 de enero. Esta modalidad permitirá asegurar una cobertura integral durante ambas celebraciones, con patrullajes preventivos constantes y refuerzos en puntos de alta afluencia, destacaron.



Además del trabajo en la vía pública, el operativo incluirá tareas de monitoreo, asistencia y coordinación con otras áreas del Estado, con el fin de brindar respuestas rápidas ante cualquier eventualidad y fortalecer la presencia preventiva en toda la ciudad.



Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el éxito del dispositivo también depende del compromiso ciudadano. En ese sentido, solicitaron la colaboración de la población, haciendo hincapié en la prevención, el respeto a las normas vigentes y el uso responsable de los espacios públicos, para que las fiestas de fin de año se desarrollen en un clima familiar, ordenado y sin incidentes.



De esta manera, el Gobierno provincial vuelve a aplicar, como lo hace ya desde hace más de una década, el dispositivo conocido popularmente como operativo cerrojo, que viene arrojando óptimos resultados al no registrarse prácticamente incidentes de relevancia en la costanera ni en otros sectores otrora conflictivos en estas fechas, como la plaza del Mercosur.