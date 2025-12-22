Calles inundadas, colectivos detenidos y cortes de luz en la ciudad

Lunes, 22 de diciembre de 2025

Tal como lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional, llueve torrencialmente en Corrientes desde esta mañana y genera serias dificultades en la ciudad. Pasadas las 7, las precipitaciones comenzaron a ser intensas y sostenidas.



El enorme caudal de agua caída en poco tiempo generó el anegamiento de calles de la zona céntrica y serios problemas de acumulación de agua en diferentes barrios de la ciudad.





En las principales avenidas el agua se sigue acumulando debido a que la intensidad es muy superior a lo que pueden soportar los pluviales.



El temporal afectó además al tendido eléctrico, por lo que algunos barrios se encuentran sin luz. Además, por la acumulación de agua en las calles, las unidades de colectivos se encuentran detenidas a la espera de que escurra y puedan transitar.



El pronóstico indica que el mal tiempo se extenderá por toda la jornada de hoy e incluso hasta mañana.