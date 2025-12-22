San Luis del Palmar hay familias evacuadas por las lluvias

Lunes, 22 de diciembre de 2025

Las intensas lluvias inundaron varias áreas de San Luis del Palmar, afectando a siete familias que reciben asistencia. El intendente Néstor René Buján destacó la colaboración del Gobierno provincial y bomberos para manejar la crisis y brindar apoyo.



El intendente de San Luis del Palmar, Néstor Bujan detalló la situación en la localidad por las intensas precipitaciones: "nuevamente nos sorprende el clima con 230 milímetros en el día de ayer que cayeron en tan pocas horas. Hoy sigue el mal tiempo, sigue la lluvia y de los cuales estamos hablando ya de siete familias que están siendo asistidas acá en nuestro polideportivo", confirmó. Asimismo indicó que "tenemos comunicación de más familias para ser retiradas de sus domicilios porque la están pasando mal".



"Estamos hablando prácticamente de medio metro de altura del Riachuelo, es algo sorprendente porque siempre cuando hablábamos que estábamos pendientes de la crecida del Riachuelo cuando el agua venía del campo, pero en esta oportunidad ni 24 horas de lo trascendido por tanta agua caída, ya estaban con gente inundada".