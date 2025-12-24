Por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre

Aunque la Biblia no indica una fecha exacta para el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre se convirtió en el día central de la Navidad. Cuál es el origen histórico y

simbólico de esta elección.



Cada año, millones de personas en todo el mundo celebran la Navidad el 25 de diciembre. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes es por qué se eligió esa fecha si los textos bíblicos no mencionan el día exacto del nacimiento de Jesús. La respuesta combina historia, religión, tradiciones paganas y decisiones tomadas siglos después de los hechos que dieron origen al cristianismo.



Durante los primeros siglos, los cristianos no celebraban la Navidad como se la conoce hoy. De hecho, el nacimiento de Jesús no era una fecha central dentro del calendario religioso. La atención estaba puesta en la Pascua, vinculada a la muerte y resurrección. Recién hacia el siglo IV comenzó a consolidarse la celebración del nacimiento.



Una de las teorías más aceptadas señala que el 25 de diciembre fue elegido para coincidir con antiguas festividades paganas que ya se celebraban en esa época del año. En el Imperio Romano, alrededor del solsticio de invierno del hemisferio norte, se festejaba el "Natalis Solis Invicti", el nacimiento del Sol Invencible. Esta celebración marcaba el regreso progresivo de la luz tras los días más cortos del año.



Al adoptar el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús, la Iglesia buscó superponer una celebración cristiana sobre festividades muy arraigadas, facilitando así la conversión de pueblos paganos. Jesús comenzó a ser asociado simbólicamente con la luz que vence a la oscuridad, un concepto que encajaba perfectamente con el momento del año.



Otra explicación complementaria tiene que ver con cálculos teológicos. Algunos pensadores cristianos antiguos creían que Jesús había sido concebido el mismo día en que murió, lo que situaba la Anunciación el 25 de marzo. Sumando nueve meses, el nacimiento se ubicaba naturalmente el 25 de diciembre.



Con el paso del tiempo, esta fecha se fue consolidando en el calendario litúrgico de la Iglesia occidental y, más tarde, en gran parte del mundo. En Oriente, en cambio, algunas comunidades cristianas celebraron durante siglos el nacimiento de Jesús el 6 de enero, fecha que hoy se asocia principalmente con la Epifanía y la llegada de los Reyes Magos.



Más allá de la precisión histórica, el significado simbólico del 25 de diciembre fue ganando fuerza. La Navidad pasó a representar el nacimiento de la esperanza, la luz, la renovación y el encuentro. Conceptos que trascendieron lo religioso y se integraron a la cultura popular, las tradiciones familiares y las celebraciones modernas.



Hoy, la Navidad es una de las fechas más importantes del calendario global, celebrada tanto por creyentes como por personas que la viven desde un lugar cultural o emocional. El 25 de diciembre, más que una fecha exacta, se convirtió en un símbolo compartido, asociado al comienzo, la unión y la posibilidad de un nuevo ciclo.



Entender el origen de esta celebración permite resignificarla: no solo como un hecho histórico, sino como una tradición que fue construyéndose a lo largo de los siglos y que sigue evolucionando con cada generación.