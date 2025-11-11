El Gobernador entregó 44 viviendas y anunció 30 más

Martes, 11 de noviembre de 2025

El gobernador Gustavo Valdés llegó este lunes a Alvear, donde entregó 44 viviendas a familias beneficiarias de la localidad y 8 títulos de propiedad a docentes, en el barrio "Roberto Oscar Ayala", conocido como "Ejército Argentino".



En este marco, el primer Mandatario se comprometió a que será "un barrio asfaltado", y le pidió al gobernador electo Juan Pablo Valdés que "no se olvide nunca de La Cruz y Alvear", para seguir trabajando junto a ambos municipios.



De esta manera en el barrio Roberto Oscar Ayala, conocido como Ejército Argentino, el Gobernador, junto a funcionarios provinciales y municipales, entregó primero 8 títulos de viviendas, y luego las llaves con carpetas de las nuevas viviendas a las 44 familias beneficiarias.



En el marco de la entrega, el gobernador Gustavo Valdés remarcó la importancia de continuar apostando al desarrollo de Alvear a través de la construcción de nuevas viviendas y por ello, primeramente recordó que en la localidad a lo largo de los últimos años se concretaron 130 viviendas.



“En la provincia pudimos llegar a realizar 4.000 viviendas en los últimos cuatro años mediante mucho esfuerzo y dedicación y vamos a seguir haciendo viviendas”, indicó y luego agregó que “es un placer culminar una gestión, pero a la vez, vamos comprometernos anticipadamente que el Gobierno provincial realizará 30 viviendas más para Alvear”.