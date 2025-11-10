Dua Lipa: "La gente y la energía de Boca es perfecta"

Lunes, 10 de noviembre de 2025







La artista británica Dua Lipa, vestida con la nueva camiseta de la Selección Argentina, estuvo presente este domingo 9 en el Superclásico del fútbol argentino. "La gente y la energía de Boca es perfecta", sostuvo ante un hincha del "Xeneize".



En la previa, fue recibida por el presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Recibió indumentaria del club, con la número 10 y su nombre artístico. Días antes, River hizo lo propio con la camiseta de la banda roja, pero con el dorsal 22 -por su fecha de nacimiento-.



Boca se impuso ante River por 2 a 0 con goles de Exequiel "Changuito" Zeballos, convertido sobre el final del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los dos minutos del complemento. El conjunto de Claudio Úbeda podría haber obtenido un mejor resultado, pero Milton Giménez no estuvo preciso. De este modo, el equipo local obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores y confirmó su presencia en la próxima fase del torneo local.

