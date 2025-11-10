 
Lunes, 10 de Noviembre de 2025 | Corrientes - Argentina
La experiencia de realidad virtual para conocer las islas
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Conocer las islas Malvinas es probablemente un anhelo de miles de argentinos y argentinas. Con el proyecto "Pisar Malvinas", esa experiencia es posible, aun estando a miles de kilómetros, gracias a la tecnología.

La propuesta inmersiva de realidad virtual fue desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) en el marco del concurso Activar Patrimonio, del Ministerio de Cultura de la Nación. Esta experiencia se podrá vivir hoy en el campus Resistencia de la UNNE (avenida Las Heras 727, de 8 a 13 y 14 a 18), y mañana, en el campus Deodoro Roca (avenida Libertad 5470, Corrientes), en el mismo horario.
     
 
 

