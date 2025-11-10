En la India, la Provincia buscará atraer más inversiones y empleo

Lunes, 10 de noviembre de 2025

Será en el marco de una nueva misión internacional que encabezará el gobernador Gustavo Valdés.





El gobernador Gustavo Valdés encabezará una misión a la India, donde mantendrá reuniones con diversos sectores productivos, participará de un foro y buscará atraer inversiones a Corrientes. Según lo previsto, la agenda internacional se iniciará este miércoles 12 y se extenderá hasta el 23.



En lo que va de sus dos mandatos, Valdés encaró varias giras internacionales, mediante las cuales logró concretar la llegada de inversores extranjeros que radicaron empresas en Corrientes y, por consecuencia, generaron empleo.



Ayer, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, se refirió a esta nueva misión. "Tenemos una agenda muy intensa que está coordinada con la embajada argentina en la India y el agregado comercial y agrícola, y también con colaboración de la embajada de la India en la Argentina con quienes estuvo reunido el gobernador Valdés", dijo el funcionario.



"Tenemos previstas reuniones con operadores de algunas actividades, a los que vamos a invitar a invertir en Corrientes".







