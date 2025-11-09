Suspenden SHEIN al vender muñecas sexuales infantil

Viernes, 7 de noviembre de 2025

El gobierno francés anunció que iniciará la suspensión del sitio web de Shein después de detectar la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil y armas prohibidas en su plataforma online.



La medida se conoció justo cuando la marca china de moda rápida inauguraba su primer local físico permanente en el histórico centro comercial BHV Marais, en París.



Según el Ministerio de Finanzas, la suspensión se mantendrá "todo el tiempo que sea necesario" hasta que Shein demuestre que cumple con las leyes francesas. La compañía respondió que prohibirá globalmente la venta de dichas muñecas y que cerrará temporalmente su marketplace en Francia para revisar los controles a los vendedores externos.



El caso también involucra la venta de armas como manoplas y hachas, lo que aumentó la indignación pública. "Ya es suficiente con las muñecas pedopornográficas y ahora las armas", sostuvo el ministro de Comercio, Serge Papin, ante el Parlamento.



De esta manera Shein, que combina la venta de ropa propia con productos de terceros, será convocada a una audiencia parlamentaria el 18 de noviembre. Además, la Comisión Europea pidió información para evaluar una investigación sobre sus prácticas.



La polémica empañó lo que debía ser una jornada histórica para la empresa. En la inauguración del comercio hubo protestas frente al local, con activistas que acusaron a Shein de promover un modelo de "ultra fast fashion" sin transparencia ambiental ni laboral.