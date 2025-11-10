Controladores advierten paros antes del fin de semana largo

Lunes, 10 de noviembre de 2025

ATEPSA podría extender las medidas de fuerza a vuelos de pasajeros si EANA no cumple los acuerdos pendientes.



El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) se intensifica. El gremio convocó a un plenario nacional para este martes, donde definirá si amplía las medidas de fuerza que ya afectan los vuelos de carga nocturnos.



Actualmente, las restricciones se aplican entre las 22 y las 6, pero los controladores aéreos no descartan extenderlas a vuelos comerciales en los días previos al próximo fin de semana largo, una de las fechas de mayor movimiento turístico del año.



El sindicato acusa a la empresa estatal de “incumplir compromisos asumidos” en las últimas paritarias, especialmente en temas vinculados a la carrera profesional, condiciones de servicio y actualización de funciones. “El silencio de EANA agrava la situación y pone en riesgo la estabilidad laboral del personal operativo”, advirtió la conducción gremial.



Por su parte, desde EANA sostienen que el acuerdo paritario sigue vigente hasta diciembre y que no existen demoras salariales, aunque reconocen que se mantienen instancias de diálogo con el gremio.



El resultado del plenario será clave para determinar si el conflicto se agrava. Una eventual extensión del plan de lucha podría impactar directamente en la programación de vuelos comerciales, afectando a miles de pasajeros en plena temporada de escapadas y turismo interno.



