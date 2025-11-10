Misiones activa una campaña para padres tras la alerta por Roblox

Lunes, 10 de noviembre de 2025

La Policía provincial lanzó una iniciativa para guiar a familias sobre control parental y seguridad digital en plataformas de videojuegos.



Luego de que la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba implementaran restricciones al uso de Roblox en instituciones educativas, Misiones decidió adoptar un enfoque diferente: informar y acompañar. La fuerza provincial presentó una campaña de prevención centrada en el diálogo familiar y la educación digital, ante el incremento de denuncias por grooming en entornos virtuales.



El mensaje principal apunta a desmitificar el videojuego y enfatizar el rol adulto. “No se trata de prohibir, sino de acompañar”, señala el video difundido por la Policía de Misiones, en el que se explican los riesgos de contacto con desconocidos y se promueve una mirada activa de los padres sobre lo que hacen sus hijos en línea.



Roblox, que reúne a más de 380 millones de usuarios mensuales, permite la interacción libre entre jugadores, lo que lo convierte en un espacio propicio tanto para la creatividad como para los abusos. Por ello, las autoridades recomendaron activar controles parentales, limitar chats con desconocidos y hablar abiertamente con los menores sobre las conversaciones que mantienen.



La iniciativa misionera se diferencia del modelo restrictivo aplicado en otras provincias: no busca bloquear plataformas, sino generar conciencia. Según los especialistas locales, la clave está en la confianza y en educar sobre el uso responsable de las herramientas digitales.



En paralelo, la campaña difundida por el área de Cibercrimen busca fortalecer la alfabetización digital en las escuelas y entre adultos responsables, con un objetivo claro: construir un entorno virtual seguro donde el juego vuelva a ser sinónimo de diversión.