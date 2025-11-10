Un hombre murió tras ser apuñalado en medio de una discusión

Lunes, 10 de noviembre de 2025

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en el Paraje el Remanso por calle Caá Guazú, de la localidad de Yapeyú. La víctima fatal fue identificada como Palacios, mayor de edad, quien recibió una puñalada en medio de una discusión con otro hombre.



Un hombre murió tras ser apuñalado en una pelea que ocurrió en un domicilio ubicado en un paraje cercano a la localidad de Yapeyú, informó la Policía provincial. El hecho ocurrió en la tarde del domingo en una vivienda del paraje El Remanso



La vícima, identificada como Palacios, mayor de edad, sufrió una lesión con un arma blanca durante un pelea en una vivienda del paraje El Remanso, sobre calle Caa Guazú. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció por la gravedad de las heridas, pese al esfuerzo del personal médico.



En tanto, el presunto autor del hecho fue detenido pocas horas después gracias a un operativo conjunto entre personal de la Comisaría de Yapeyú y de Tapebicuá.



El sospechoso fue localizado cuando se trasladaba en una camioneta Volkswagen Saveiro, y quedó a disposición de la Justicia.



Fiscalía en turno tomó intervención en el caso, mientras que en la Comisaría de distrito Yapeyú se continúan con las diligencias y peritajes correspondientes.



Las causas del hecho aún se investigan, y por el momento no trascendieron más detalles sobre las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.