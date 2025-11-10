Detenciones en Tailandia sacuden a equipo mexicano de Miss Universo Lunes, 10 de noviembre de 2025 Arrestos de trabajadores mexicanos elevan la tensión entre delegaciones tras denuncia de patrocinador ilegal.

El mundo de los concursos de belleza vuelve a estar en el centro de la polémica. Autoridades tailandesas detuvieron a varios integrantes del equipo mexicano de Miss Universo tras una denuncia presentada por Nawat Itsaragrisil, director del certamen en Tailandia, sobre irregularidades en uno de los patrocinadores.



Según fuentes locales, la acción policial se produjo mientras los trabajadores desayunaban en las instalaciones del evento, sorprendiendo a todos los involucrados y generando un ambiente de tensión diplomática entre México y Tailandia.



El incidente estaría vinculado a una empresa de juegos en línea con sede en Filipinas, cuya promoción en el certamen fue considerada ilegal bajo la legislación tailandesa. Su descubrimiento motivó la intervención de Itsaragrisil ante las autoridades locales.



La detención afectó principalmente a personal mexicano, mientras que el CEO del equipo es de nacionalidad guatemalteca. Este hecho ha reavivado la polémica en torno al director, quien semanas atrás protagonizó un altercado con Fátima Bosch, representante mexicana.



Aunque Itsaragrisil ofreció disculpas públicas por la controversia previa, la crisis actual mantiene a Miss Universo en el ojo de los medios y despierta cuestionamientos sobre la gestión de patrocinadores y la seguridad de los equipos internacionales en el certamen.







