La Virgen de Itatí estrenará un manto diseñado por un correntino

Lunes, 10 de noviembre de 2025

El Santuario recibió dos mantos creados por Henry Cardozo, que vestirán a las imágenes antes del 8 de diciembre.

La Basílica de Itatí vivió un emotivo momento este fin de semana con la entrega de dos nuevos mantos destinados a la Virgen, confeccionados por el diseñador correntino Henry Cardozo. Las piezas serán colocadas en las imágenes principales del santuario en los días previos a la celebración de la Inmaculada Concepción.

Uno de los mantos vestirá a la imagen ubicada en el templete de acceso a la ciudad, en el empalme de la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 20. El otro está destinado a la Virgen peregrina, venerada en el interior de la Basílica, símbolo de la fe de miles de devotos.



Cardozo relató que el diseño tuvo un origen especial: “Fue inspirado por un sueño con la Virgen, donde me indicó cómo debía hacerlo”. El creador utilizó materiales finos y tonos que evocan pureza y luz, buscando reflejar el espíritu mariano que caracteriza a la comunidad itateña.



El rector de la Basílica, padre Porfirio Ramírez, agradeció la ofrenda en nombre del Santuario y destacó el gesto como un testimonio de fe y amor hacia la patrona del pueblo. Las camareras de la Virgen fueron las encargadas de recibir las prendas sagradas y custodiar su preparación para la ceremonia.



El estreno de los mantos tendrá lugar en los días previos al 8 de diciembre, cuando miles de peregrinos lleguen a Itatí para celebrar la tradicional fiesta de la Inmaculada Concepción, una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país.



