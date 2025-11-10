Familias intentan rehacer su vida tras el tornado en Paraná

Lunes, 10 de noviembre de 2025

El fenómeno dejó seis muertos, más de 800 heridos y destruyó casi todo Río Bonito do Iguaçu. Las víctimas piden ayuda para empezar de nuevo.



El pequeño municipio de Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, vive horas de angustia y reconstrucción luego del violento tornado que azotó la región el viernes, dejando seis muertos, más de 800 heridos y miles de damnificados. Las ráfagas, que superaron los 250 kilómetros por hora, arrasaron viviendas, escuelas y comercios, dejando un paisaje desolador.



Entre los escombros, vecinos relatan escenas de terror. “Aquí era mi casa y no sobró nada. Tenemos que empezar de cero”, contó Edamir Gades, de 61 años. Otros sobrevivientes recuerdan cómo el viento levantó techos, autos y árboles en cuestión de segundos, mientras las familias intentaban protegerse bajo mesas o paredes.



La Defensa Civil confirmó que cerca de 1.000 personas permanecen alojadas en refugios temporales y que 13.000 habitantes resultaron afectados en 14 municipios del sur brasileño. Ingenieros y equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros y en la evaluación de las estructuras dañadas para comenzar la reconstrucción.



El gobernador de Paraná, Ratinho Junior, anunció una ayuda directa de 50.000 reales —unos 9.400 dólares— para los propietarios que perdieron sus viviendas. Además, cuadrillas municipales y voluntarios colaboran en la limpieza de calles y la restitución de servicios esenciales como electricidad y agua.



Pese al dolor y la destrucción, en Río Bonito do Iguaçu prevalece un mensaje de esperanza. “Ya pasamos lo peor; ahora hay que reconstruir con fe”, aseguró el alcalde Sezar Augusto Bovino, mientras el pueblo entero intenta levantarse entre ruinas.